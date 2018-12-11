«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин не реализовал послематчевый буллит

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде в серии буллитов победил «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Антони Бовиллье. В начале третьего игрового отрезка «пингвины» восстановили равновесие благодаря голу Деррика Брассара. В серии буллитов у «пингвинов» отличились Фил Кессел и Джейк Гюнцель.

Евгений Малкин заработал 2 минуты штрафа, нанёс 3 броска в створ, совершил 2 силовых приёма, не реализовал буллит и выиграл 60% вбрасываний, проведя на льду 21 минуту и 57 секунд (5.27 – большинстве).

«Пингвины» поднялись на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Островитяне» (32) – восьмые.