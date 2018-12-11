Анкипанс: Третьяк — хороший вратарь, но «Динамо» не могло дать ему играть

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:3) и объяснил расторжение контракта с вратарём Максимом Третьяком.

«Мы здорово бились. Против «Ак Барса» любая ошибка может обернуться голом. Мы допустили несколько, и, к сожалению, соперник воспользовался двумя из них. Грубейшая ошибка в начале третьего периода перечеркнула все наши усилия

Третьяк — молодой парень, ему нужно играть. Максим довольно хороший вратарь. К сожалению, мы не могли предоставить ему игровую практику», – цитирует Анкипанса Delfi.

В нынешнем сезоне КХЛ Третьяк провёл один матч в составе рижского клуба. 7 октября он вышел на лёд в игре с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков. Голкипер вступил в игру по ходу второго периода и не справился с первым же броском.