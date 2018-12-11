Журналист St. Louis Post-Dispatch: возможно, Тарасенко беспокоит травма плеча

Обозреватель издания St Louis Post-Dispatch Джим Томас предположил, что нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко беспокоит травма плеча, что мешает ему повысить результативность.



«Тарасенко стал лучше действовать в различных аспектах игры, в борьбе. Но нужно сказать, что на данный момент он не похож на элитного снайпера. Я не удивлюсь, если Владимира немного беспокоит его плечо, потому что его бросок не напоминает ракету, как раньше», — отметил Томас.



Напомним, что в марте 2018 года Тарасенко пропустил два матча из-за травмы верхней части тела, а в 2014 году ему была сделана операция на правой руке. В нынешнем регулярном чемпионате на счету Владимира 20 (9+11) очков в 28 матчах при показателе полезности «-11». Темп в 0,71 очка в среднем за игру является для него худшим за последние пять сезонов.

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