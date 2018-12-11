Тихонов: Павлов признался, что отстранение Тарасова от сборной было ошибкой

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о знакомстве с хоккейным тренером Анатолием Тарасовым.

«В Москве открыли памятник к столетию величайшего хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Горжусь, что был близко знаком с ним. Анатолий Владимирович был одним из самых строгих тренеров, с которыми мне доводилось сталкиваться. Даже когда Сергей Павлович Павлов был председателем спорткомитета, Тарасов не пустил его в раздевалку, после чего состоялся очень серьёзный скандал.

За год до ухода из жизни Павлова я был у него в гостях, помогал ему. Он в тот момент был уже тяжело болен и вспоминал, что у него было две ошибки. Первая – то, что он отстранил от работы со сборной Анатолия Владимировича, и вторая – то, что не сделал меня государственным тренером по биатлону, как он хотел. Но тогда к нему пришла делегация во главе с Вадимом Мелиховым и уговорила его этого не делать», – написал Тихонов в блоге на своём официальном сайте.