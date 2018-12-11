Педан: если в России в лифте спросишь «Как дела?», подумают, что маньяк

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал об отличиях менталитетов в Северной Америке и России.

«Есть такое, что люди недовольные в России. Угрюмые, если день не удался, могут нахамить. Летел я один раз, уже сдал багаж, прошёл паспортный контроль. Захожу в самолёт, последний раз проверяют билет и паспорт. Девушка увидела, что у меня в ручной клади три вещи. А мне на стойке вообще никто ничего не сказал. Так она устроила скандал, начала на меня орать. Я удивился, мне не жалко, я всегда за себя заплачу. Нет такого, что сэкономлю 1000 рублей и забегу с тремя сумками. А она скандал устроила, говорила, что снимет меня с рейса. Повезло, что товарищ подошёл, я ему одну сумку отдал со словами: «Вот, принёс твою сумку», и мы зашли. В Америке такое свели бы в шутку или просто сделали замечание. Или сотрудник, который не увидел трёх сумок, получил бы выговор. А здесь думают, что все друг друга обманывают. Даже если у тебя день не удался, можно либо ничего не говорить, либо выразить в другой форме, а не хамить. Если у кого-то нет настроения, человек не должен портить его всем другим.

В Америке не хватало еды русской – борща, пельменей, а так, всё нравилось. Пробок нет. Всё равно мне больше нравится русское общение. Юмор, человеческие отношения мне больше нравятся в России. Может, я чего-то не понимаю, но мне казалось, что там всё чересчур наигранно, что ли. Все улыбаются, говорят: «Hi, how are you». У нас если в лифт зайдёшь и скажешь кому-нибудь: «Привет, как дела?», подумают, что ты какой-то маньяк или душевнобольной. Скажут: «Что тебе надо, едь дальше». Не все, конечно, но большинство так подумает», — сказал Педан в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.