Азеведу: язык влияет на поведение Билялетдинова, но он может и пошутить

Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведу поделился впечатлениями от ситуации в команде и работы под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

«Не самый удачный старт сезона? Я уверен, что люди винят во всём чемпионское похмелье. Я, по правде, не знаю, в чём причина. Ребята были уставшими, нужно было время, чтобы прийти в себя. К тому же мы чемпионы, соперники на нас настраиваются по-особенному и очень хотят нас победить. Сейчас мы, кажется, вышли на свой уровень и продолжаем идти к своей цели.

Обилие травм? Если бы у кого-то в команде был на этот вопрос ответ, то мы бы избежали такого количества травм. Но сезон у нас напряжённый, соперники серьёзные, ребята блокируют много бросков, ложатся под шайбу, вот и травмы. Я играл в одной тройке с Ландером, и мне его не хватает.

Наш главный тренер очень приятный и разговорчивый человек. Да, Билялетдинов, может, выглядит серьёзным, но мы знаем его как довольно весёлого тренера. Возможно, язык влияет на его поведение, но он и с русскими ребятами может пошутить, посмеяться. Так что для нас он не всегда суровый тренер. Билялетдинов может пошутить на тренировке. И по-английски, и по-русски», — цитирует Азеведу Sport24.