Стэмкос: надеюсь, следующего хет-трика не придётся ждать так долго

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3), в котором ему удалось сделать хет-трик. Форвард был признан первой звездой матча. Канадец оформил свой девятый хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ (первый – с 2014 года) и стал рекордсменом «Лайтнинг» по этому показателю.



«Я знаю, что мой последний хет-трик был давно, но не хочу знать, когда именно. Надеюсь, что следующего так долго ждать не придётся», — приводит слова форварда официальный сайт клуба.



Второй гол Стэмкоса позволил ему достичь отметки в 700 очков за карьеру в НХЛ. Канадский форвард за 696 матчей в лиге забросил 363 шайбы и сделал 338 результативных передач. Он первым с драфта НХЛ—2008 достиг этого рубежа и третьим – в истории «Тампы» после Мартена Сан-Луи (953) и Винсента Лекавалье (874).

Стивен Стэмкос набрал 700-е очко в НХЛ и стал рекордсменом «Тампы» по хет-трикам