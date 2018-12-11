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Строительство арены в Новосибирске начнётся весной 2019 года

Строительство арены в Новосибирске начнётся весной 2019 года
Хоккей / КХЛ

Строительство нового ЛДС в Новосибирске начнётся весной 2019 года, окончание строительства запланировано на 2022 год, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Завершили проектно-сметную документацию, удалось получить решение правительства, поддержку президента Владимира Путина. Финансирования строительства ждём в 2019 году. Первые работы по подготовке территории уже ведутся. Самая активная строительная стадия начнётся в апреле 2019-го, завершить должны в середине 2022 года, чтобы проводить тестовые матчи», – приводит слова функционера «Сибкрай».

В настоящий момент уже сформирован оргкомитет, который займётся подготовкой к чемпионату. В него вошли чиновники, руководители правоохранительных структур, а также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский.

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