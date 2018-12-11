Форвард «Бурана» Аслан Раисов будет играть за московское «Динамо»

Нападающий «Бурана» Аслан Раисов продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов после выигранного матча с «Северсталью» (3:1).



«Не планируем ли мы дать шанс Раисову? Да, я знаю его статистику в ВХЛ. Уже сказал, чтобы его привезли сюда посмотреть, — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



27-летний Раисов в 16 матчах текущего регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги записал в актив 22 (6+16) балла при показателе полезности «–5» и четырёх минутах штрафного времени.

Московское «Динамо» победило «Северсталь»

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в следующие 20 минут зрители увидели три шайбы — в составе хозяев голами сумели отметиться Евгений Мозер и Патрик Закриссон, гости ответили только точным броском Евгения Бодрова. В третьем периоде московская команда сумела удержать преимущество, точку поставил гол Вадима Шипачёва в пустые ворота «Северстали».