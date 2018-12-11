Московское «Динамо» победило «Северсталь»

Московское «Динамо» на домашней арене переиграло череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Владимира Крикунова сумели победить после двух подряд поражений.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в следующие 20 минут зрители увидели три шайбы: в составе хозяев голами сумели отметиться Евгений Мозер и Патрик Закриссон, гости ответили только точным броском Евгения Бодрова. В третьем периоде московская команда сумела удержать преимущество, точку поставил гол Вадима Шипачёва в пустые ворота «Северстали».

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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