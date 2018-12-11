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Московское «Динамо» победило «Северсталь»

Московское «Динамо» победило «Северсталь»
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней арене переиграло череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Владимира Крикунова сумели победить после двух подряд поражений.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в следующие 20 минут зрители увидели три шайбы: в составе хозяев голами сумели отметиться Евгений Мозер и Патрик Закриссон, гости ответили только точным броском Евгения Бодрова. В третьем периоде московская команда сумела удержать преимущество, точку поставил гол Вадима Шипачёва в пустые ворота «Северстали».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Мозер (Кулёмин) – 20:38 (5x5), 2:0 – Закриссон (Койвисто, Игумнов) – 32:20 (5x4), 2:1 – Бодров (Корнеев, Купцов) – 38:09 (5x5), 3:1 – Шипачёв (Кагарлицкий, Макаров) – 59:28 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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