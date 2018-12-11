Ерёменко: нельзя зарекаться, что на новой арене у «Динамо» всё сложится

Вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко поделился ожиданиями от игры на новой арене.



«Схема Крикунова с парным чередованием игр между мной и Бочаровым? Это пока так. Не знаю, как будет в дальнейшем. Главное, что есть результат. Если мне скажут играть каждый матч, то я буду играть.



Я надеюсь, что на домашней арене будет легче. Но опять же, новая арена — это всё новое. Нужно привыкать. Нельзя зарекаться, что там обязательно всё получится и всё сложится. Будем стараться показать результат. Если нам дадут время привыкнуть к арене, то, конечно, получится быстрее прочувствовать стадион. Обычно нужна неделя, чтобы обжиться. Это в лучшем случае.



Не думаю о том, что у нас улучшилась ситуация. Просто выходим на каждую игру и стараемся победить. В конце сезона увидим, как сложится сумма», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.