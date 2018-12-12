«Вашингтон» — «Детройт»: Овечкин оформил дубль

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимает «Детройт Ред Уингз» (5:0, идёт второй период).

В этом матче российский форвард «столичных» Александр Овечкин забросил третью шайбу хозяев, а в середине второго периода увеличил преимущество своей команды до четырёх шайб, оформив дубль. Ассистентами в этой заброшенной шайбе выступили Никлас Бекстрём и Джон Карлсон.

Эта шайба стала 38-м результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1160 (631+529) баллами в 1033 матчах. Результативная серия Александра составляет 12 встреч.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли.