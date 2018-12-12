«Бостон» и «Баффало» добились домашних побед

«Бостон Брюинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:3 (0:2, 4:1, 0:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 2-й период, в котором «Брюинз» забросили 4 шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали: Брэд Маршан (2+1), Давид Пастрняк (1+2) и Давид Крейчи (0+3). Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 30 бросков из 33.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 45 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Джефф Скиннер. Форвард «Кингз» Никита Щербак очков не набрал.