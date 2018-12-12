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«Бостон» и «Баффало» добились домашних побед

«Бостон» и «Баффало» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:3 (0:2, 4:1, 0:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 2-й период, в котором «Брюинз» забросили 4 шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали: Брэд Маршан (2+1), Давид Пастрняк (1+2) и Давид Крейчи (0+3). Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 30 бросков из 33.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 45 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Джефф Скиннер. Форвард «Кингз» Никита Щербак очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 3
0:2, 4:1, 0:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Шмальц (Экман-Ларссон, Келлер) – 12:22 (5x4), 0:2 – Казинс (Голигоски, Арчибальд) – 13:02 (5x5), 1:2 – Хайнен (Форсбакка-Карлссон, Донато) – 28:40 (5x5), 2:2 – Пастрняк (Маршан, Крейчи) – 29:13 (5x5), 3:2 – Маршан (Пастрняк, Крейчи) – 31:31 (5x5), 4:2 – Маршан (Крейчи, Пастрняк) – 33:30 (5x5), 4:3 – Бантинг – 35:00 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 3
1:1, 0:2, 2:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Маззин (Копитар, Иафалло) – 06:11 (5x5), 1:1 – Гиргенсонс – 13:26 (5x5), 1:2 – Лафф (Маззин) – 20:52 (5x5), 1:3 – Кемпе (Лайпсик, Форборт) – 32:55 (5x5), 2:3 – Айкел (Ристолайнен, Скиннер) – 43:47 (5x4), 3:3 – Ларссон (Пилут, Родригес) – 47:23 (5x5), 4:3 – Скиннер (Ристолайнен, Айкел) – 61:49 (4x3)
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