Сможет ли Овечкин забить за сезон больше 65 голов и побить личный рекорд в НХЛ?

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала третьей кряду.

Главным героем встречи стал российский форвард «столичных» Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Благодаря этому он достиг отметки в 25 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 25 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ.

Овечкин в третий раз за карьеру забил 25 голов после 30 стартовых игр сезона НХЛ. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Овечкин забить за сезон больше 65 голов и побить личный рекорд в НХЛ?». Свой рекорд Овечкин установил в сезоне-2007/08, когда ему было 22 года.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.