Овечкин в третий раз за карьеру забил 25 голов после 30 стартовых игр сезона НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала третьей кряду.

Главным героем встречи стал российский форвард «столичных» Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Благодаря этому он достиг отметки в 25 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 25 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ.

Овечкин в третий раз за карьеру забил 25 голов после 30 стартовых игр сезона НХЛ. Лучше всего подобный отрезок Александр прошёл в сезоне-2013/14 (26 шайб). Также отметку в 25 голов он разменял в сезоне-2009/10. Хуже всего Александр отыграл стартовые 30 матчей в сезоне-2011/12, когда смог отличиться только 10 раз.

График голов Овечкина по сезонам в НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».