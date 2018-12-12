Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин в шаге от личного рекорда, неудача Варламова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 17 представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и продлил результативную серию до 12 матчей. Российский форвард вплотную приблизился к повторению личного рекорда по серии с набранными очками (13 игр). Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 15 бросков из 18 и второй матч кряду был заменён в середине второго периода.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|15 из 18
|83,3
|4:6
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Щербак (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|09.42
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|4
|2
|0
|-
|19.24
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|16.09
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|24.02
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|3+0
|+3
|0
|4
|1
|0
|-
|19.38
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|-1
|0
|0
|0
|1
|38%
|15.50
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|2
|-
|20.35
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|2
|0
|1
|0%
|09.29
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|2
|1
|1
|-
|18.27
|Зыков (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|04.42
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|0
|4
|4
|0
|-
|18.46
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|0
|0
|2
|1
|-
|13.32
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|0
|1
|2
|-
|21.11
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|2
|3
|5
|-
|22.20
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|+2
|0
|1
|3
|2
|-
|12.01
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-2
|0
|1
|3
|0
|-
|15.45