Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин в шаге от личного рекорда, неудача Варламова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 17 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и продлил результативную серию до 12 матчей. Российский форвард вплотную приблизился к повторению личного рекорда по серии с набранными очками (13 игр). Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 15 бросков из 18 и второй матч кряду был заменён в середине второго периода.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 15 из 18 83,3 4:6