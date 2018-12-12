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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин в шаге от личного рекорда, неудача Варламова

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин в шаге от личного рекорда, неудача Варламова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 17 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и продлил результативную серию до 12 матчей. Российский форвард вплотную приблизился к повторению личного рекорда по серии с набранными очками (13 игр). Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 15 бросков из 18 и второй матч кряду был заменён в середине второго периода.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»15 из 1883,34:6
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Щербак (н)«Лос-Анджелес»0+000100-09.42
А. Свечников (н)«Каролина»0+0-10420-19.24
Голдобин (н)«Ванкувер»0+1+10000-16.09
Панарин (н)«Коламбус»0+1-10200-24.02
Овечкин (н)«Вашингтон»3+0+30410-19.38
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+2-1000138%15.50
Дадонов (н)«Флорида»1+000202-20.35
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+102010%09.29
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-20211-18.27
Зыков (н)«Эдмонтон»0+000000-04.42
Задоров (з)«Колорадо»0+0-20440-18.46
Куликов (з)«Виннипег»0+0+10021-13.32
Орлов (з)«Вашингтон»0+002012-21.11
Зайцев (з)«Торонто»0+0+10235-22.20
Ожиганов (з)«Торонто»0+0+20132-12.01
Любушкин (з)«Аризона»0+0-20130-15.45
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