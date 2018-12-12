«Йокерит» продлил контракт с четвёртым снайпером команды Марко Анттилой

«Йокерит» продлил контракт с нападающим Марко Анттилой, информирует официальный сайт финского клуба. Новое соглашение рассчитано на два сезона. Прежнее истекало 30 апреля 2019 года.

В этом сезоне 33-летний нападающий забросил девять шайб и сделал три результативные передачи в 26 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11» и 19 штрафных минутах. Финский форвард является четвёртым снайпером «шутов» в нынешней «регулярке».

Анттила проводит четвёртый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Помимо «Йокерита» Марко защищал цвета новокузнецкого «Металлурга». В общей сложности за карьеру в лиге Анттила принял участие в 164 матчах и набрал 53 (27+26) очка при полезности «+1» и 168 минутах штрафа.