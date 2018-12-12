Ржига: у русских будет больше времени на подготовку, это несправедливо

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал ход подготовки национальной команды к Кубку Первого канала.

«Подготовка к Кубку Первого канала выглядит сложной. Мне иногда кажется, что русские относятся к нам слишком уж серьёзно. Якуб Накладал не смог уехать из расположения клуба, другие хоккеисты ещё играют. Мне кажется, что это несправедливо. У сборной России будет больше времени на подготовку, а у нас будет два дня перед стартом турнира», — приводит слова Ржиги iSport.cz.

Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится завтра, 13 декабря, в Москве, начало — в 18:45 мск. Второй этап Евротура пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В Кубке Первого канала по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.