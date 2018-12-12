Сидоренко: Граборенко — свободный агент. Вот и гуляет сейчас свободно

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал о задачах на турнире в Норвегии, где с 13 по 15 декабря национальная команда проведёт три товарищеских матча.

«Три игры подряд нас ждёт, хотим проверить хоккеистов, дать возможность всем сыграть. Также хотим посмотреть на соперников, которые исповедуют разные стили. Домашний турнир показал, что нам нужно немножко перестраивать игру. Акценты будут сделаны на скорость, командные взаимодействия. Я думаю, что мы собрали сильнейших хоккеистов республики и ребят нужно наигрывать.

Хочу посмотреть на Карнаухова, ему не хватает игровой практики. Тем не менее мы даём ему играть в КХЛ, чтобы он приобрёл уверенность. Очень важно, как команда будет с ним выглядеть два матча. А вот на третий поединок посмотрим, кто сыграет в «рамке».

Кодола и Шинкевич? Я с ними разговаривал. Самое главное, что они изъявили желание сыграть. Турнир в Норвегии неофициальный, поэтому клубы могут не отпустить своих хоккеистов

Рассчитываю ли я на Граборенко и Ленгле? Ну а где сейчас Граборенко? Он свободный агент, вот и гуляет сейчас свободно. А там посмотрим, как будет выглядеть. А Шарль подался в бизнес, учится в университете. Мы связывались с ним, он сказал, что перспектива совсем другая сейчас у него. Я когда приступил, мы со всеми хоккеистами связывались», — цитирует Сидоренко «Страница хоккея Беларуси».