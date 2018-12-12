Клубы предложили ввести в КХЛ аренду

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что руководители клубов предложили ввести в лиге институт аренды.



«Руководители клубов выступили с предложением об аренде. С определёнными ограничениями, в том числе по возрасту. Лига не поддерживает эту инициативу, но мы будем разбираться и изучать этот вопрос.



Лига признаёт, что скрытая аренда существует. Встречается конфликт интересов. Очевидно, что финансовый фэйр плей позволит избежать скрытую аренду», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Ранее президент КХЛ назвал аутсайдеров нынешнего рейтинга. В группе риска находятся «Адмирал», «Северсталь» и «Амур». По итогам прошлого сезона из лиги были исключены «Лада» и «Югра».