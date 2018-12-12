Басков: минское «Динамо» само не понимает, что с Пулккиненом

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что клуб пытается разобраться в ситуации с форвардом Теэму Пулккиненом.



«Не хотелось бы пока комментировать тему Пулккинена. Мы сами не понимаем, что происходит. Пытаемся разобраться в этом вопросе. Когда у нас будет какое-то понимание, то обязательно прокомментируем. Мы хотим, чтобы он принёс пользу клубу на хоккейной площадке. Мы ждём его возвращения и надеемся, что он поможет.



Мы продолжаем бороться за плей-офф до того момента, пока не будут потеряны шансы. У нас произошло усиление состава, поэтому рассчитываем на плей-офф», – передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.