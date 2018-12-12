Евгений Артюхин планирует продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий Евгений Артюхин, находящийся в статусе свободного агента, сообщил, что планирует продолжить хоккейную карьеру в КХЛ.



«Хочу продолжать карьеру в КХЛ, скоро будет информация», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



В сезоне-2017/18 35-летний форвард выступал в составе московского «Динамо». Он провёл 42 матча в КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «–3».



35-летний Артюхин, выступая в КХЛ, защищал также цвета ЦСКА, СКА, «Атланта» и «Сибири». Для игрока самым успешным в КХЛ стал сезон-2011/12, когда он был хоккеистом СКА. Артюхин провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, забросил 16 шайб и отдал семь результативных передач при 150 минутах штрафного времени.

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