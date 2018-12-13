«Калгари» обыграл «Филадельфию», уступая 3:5 на 59-й минуте матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде уступил «Калгари Флэймз» — 5:6 ОТ. Особо урожайным на голы выдался второй период, в котором «лётчики» оказались сильнее со счётом 4:2. «Огоньки» к 59-й минуте уступали 3:5, но сумели выравнять положение и вырвать победу в овертайме.

У победителей дубль оформил Шон Монахан, также голы в активе Сэма Беннетта, Марка Джордано, Расмуса Андерссона и Джонни Годро. В составе «лётчиков» дублем отметился Шон Кутюрье (одна из шайб – в меньшинстве), по голу на счету Трэвиса Санхайма, Джеймса ван Римсдайка и Дэйла Уиса.

На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «-1», 1 бросок в стовр и 3 блок-шота за 29 минут и 28 секунд на льду (первый показатель по игровому времени в матче).