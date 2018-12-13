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«Калгари» обыграл «Филадельфию», уступая 3:5 на 59-й минуте матча

«Калгари» обыграл «Филадельфию», уступая 3:5 на 59-й минуте матча
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде уступил «Калгари Флэймз» — 5:6 ОТ. Особо урожайным на голы выдался второй период, в котором «лётчики» оказались сильнее со счётом 4:2. «Огоньки» к 59-й минуте уступали 3:5, но сумели выравнять положение и вырвать победу в овертайме.

У победителей дубль оформил Шон Монахан, также голы в активе Сэма Беннетта, Марка Джордано, Расмуса Андерссона и Джонни Годро. В составе «лётчиков» дублем отметился Шон Кутюрье (одна из шайб – в меньшинстве), по голу на счету Трэвиса Санхайма, Джеймса ван Римсдайка и Дэйла Уиса.

На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «-1», 1 бросок в стовр и 3 блок-шота за 29 минут и 28 секунд на льду (первый показатель по игровому времени в матче).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2018, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6 : 5
1:0, 2:4, 2:1, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Беннетт (Ткачук, Куин) – 09:13 (5x5), 1:1 – Санхайм (Жиру) – 20:52 (5x5), 2:1 – Джордано (Хэмоник, Райан) – 25:32 (4x5), 2:2 – ван Римсдайк (Кутюрье, Жиру) – 25:55 (5x4), 2:3 – Кутюрье (Ворачек, Проворов) – 26:27 (5x5), 2:4 – Уис (Гудас, Хег) – 27:43 (5x5), 3:4 – Монахан (Ткачук, Годро) – 30:13 (5x4), 3:5 – Кутюрье – 51:10 (4x5), 4:5 – Андерссон (Годро, Ткачук) – 58:52 (6x5), 5:5 – Монахан (Ткачук, Джордано) – 59:53 (6x5), 6:5 – Годро (Джордано, Монахан) – 60:35 (3x3)
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