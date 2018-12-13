Частичный перенос МЧМ-2023 в Омск не помешает реконструкции ЛДС «Сибирь»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал последствия возможного переноса части матчей МЧМ-2023 из Новосибирска в Омск. Ранее предполагалось, что второй арендой турнира станет ЛДС «Сибирь», который подвергнется реконструкции.

«Реконструкция в любом случае будет. Потому что ЛДС нельзя в таком виде больше эксплуатировать. Он не отвечает современным требованиям. И по безопасности, и по спортивной части. У нас летом необходима замена бортов, плиты, холодильной установки. Это никак не связано с МЧМ. Есть определённый график замены бортовых систем, КХЛ достаточно жёстко к этому относится. А дальше посмотрим, до каких масштабов можно реконструировать ЛДС. В любом случае модернизация будет. Надо делать и раздевалки. В Новосибирске гостевая раздевалка — худшая в лиге. Необходимо делать раздевалки вместительнее и с прямым выходом на лёд, как изначально на ЛДС и было предусмотрено. Что касается самой ситуации с МЧМ, то я пока не видел ни одного документа, где фигурирует Омск», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.