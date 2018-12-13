Сборная России U17 разгромила Словакию на Турнире четырёх наций

Юниорская сборная России U17 разгромила сверстников из Словакии в матче Турнира четырёх наций, который проходит в Плимуте (Миннесота, США).

Россия U17 — Словакия U17 — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

1:0 — Пашин (Пономарёв, Коханин, 18:09)

2:0 — Кирсанов (Коханин, Пономарёв, 25:24), в большинстве

3:0 — Дидковский (Кондратенко, Тютнев, 30:16)

4:0 — Мухамадуллин (Рычков, Шумилин, 33:54), в большинстве

5:0 — Пономарёв (Пашин, Кирсанов, 35:05), в большинстве

6:0 — Тютнев (Зуган, 44:19), в меньшинстве

6:1 — Муклюха (Путала, Стаха, 58:01), в большинстве

Вратари: Шарабарин — Латкоши

Броски: 44-19

Третий матч на Турнире четырёх наций сборная России U17 под руководством Сергея Голубовича проведёт со сверстниками из США 15 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск.