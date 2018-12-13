Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией

Сегодня, 13 декабря, в Москве стартует второй этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Первого канала по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва начнут выступление на турнире матчем со сборной Швеции. Игра состоится на «ЦСКА-Арене», начало — в 18:45 мск.

На заключительной тренировке перед стартовым матчем российская команда работает в следующих сочетаниях:

Вратари: Сорокин, Шестёркин, Бобков.

Нестеров – Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

Гавриков– Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Телегин — Андронов — Плотников;

Василевский — Науменков, Слепышев — Каблуков — Кетов, Кадейкин.

Не принимают участия в тренировке защитник Андрей Педан, а также нападающие Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов, информирует корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.