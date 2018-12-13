Локтионов, Кузьменко и Педан не сыграют в первом матче Кубка Первого канала

Игроки сборной России Андрей Кузьменко, Андрей Локтионов и Андрей Педан не войдут в состав на первый матч Кубка Первого канала, сообщил тренер национальной команды Алексей Жамнов. Подопечные Ильи Воробьёва начнут выступление на турнире матчем со сборной Швеции. Игра состоится на «ЦСКА-Арене», начало — в 18:45 мск.

«Педан, Кузьменко, Локтионов не сыграют. Сегодня так, они сыграют в следующих матчах. У нас пять сочетаний, у всех будут шансы», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

На заключительной тренировке перед стартовым матчем российская команда работала в следующих сочетаниях:



Вратари: Сорокин, Шестёркин, Бобков.

Нестеров – Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

Гавриков– Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Телегин — Андронов — Плотников;

Василевский — Науменков, Слепышев — Каблуков — Кетов, Кадейкин.