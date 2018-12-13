Фридман: всё больше скаутов из НХЛ едут на КПК, чтобы найти неогранённые алмазы

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман отметил растущий интерес к российскому этапу Евротура со стороны заокеанских специалистов.

«Как известно, сейчас в НХЛ 31 клуб, а скоро будет 32, потому что появится Сиэтл. Команды начали работать ещё усерднее, чтобы найти необработанные алмазы. Кубок Первого канала не привлекает внимания со стороны североамериканских стран, но всё больше и больше представителей едут в Москву, чтобы посмотреть, есть ли там что-нибудь интересное», — отметил Фридман.

В Кубке Первого канала по традиции принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва начнут выступление на турнире матчем со сборной Швеции. Матч состоится на «ЦСКА-Арене», начало встречи — в 18:45 мск.