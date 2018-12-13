Коварж хочет вернуться в КХЛ в следующем сезоне, в этом году в лиге его не будет

Хоккейный агент Владимир Вуйтек-младший, представляющий интересы нападающего Яна Коваржа, заявил, что его клиент не вернётся в КХЛ в этом сезоне.

«Мы долго разговаривали с Яном. Он принял решение остаться в Европе в нынешнем сезоне. Сейчас у Коваржа действующий контракт с «Пльзенем» до 5 января 2019 года. Возможно, он останется в Чехии или переедет в Швейцарию. В этом сезоне в КХЛ его точно не будет.

Он сказал мне, что хочет и готов вернуться в эту лигу в следующем сезоне, если будут интересные предложения. Просто он долго был в Америке, там не получилось, поэтому сейчас Ян не хочет принимать каких-то быстрых решений в середине чемпионата, меняя команду.

Разговаривали ли мы с Магнитогорском? Я разговаривал. Были интересы со стороны нескольких клубов Континентальной лиги», — сказал Вуйтек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.