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Р. Ротенберг: раньше в сборной были подковёрные игры, агенты навязывали игроков

Р. Ротенберг: раньше в сборной были подковёрные игры, агенты навязывали игроков
Хоккей / Евротур

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о принципах формирования состава сборной России и роли агентов.

«Не секрет, что раньше в сборной России были подковёрные игры. Агенты навязывали игроков тренеру, влияли на выбор состава. Сейчас мы уходим от этого, выступая за объективный подбор кандидатов в сборную. Агенты постоянно запускают в информацию прессу, почему того или иного их клиента не вызвали. Для них это только бизнес. Их не волнует развитие хоккеистов. Им не интересно ничего, кроме денег.

Важен честный выбор игрока. В сборной России это всегда коллегиальное решение. Создаётся менеджер-группа, в которую входит и главный тренер. За ним и окончательное принятие решения, но всегда есть разные мнения», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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