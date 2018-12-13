Стэмкос: именно Таварес виноват в том, что я играю под 91-м номером, а не 19-м

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал, почему он всегда выступает под 91-м номером.



«Джон Таварес и я в детстве играли под 19-м номером. Когда мы попали в одну команду, можно было подумать, что сын тренера получит преимущество при выборе номера. Но не тут-то было. По решению моего отца Джон выбирал первым и забрал 19-й. Так что Джон виноват в том, что я играю под 91-м номером. Он появился у меня именно тогда. Мой отец как-то сказал: „Мы очень хотели, чтобы Джон был в команде, и были готовы дать ему всё, что он захочет“. А уже потом Джон сменил номер, оказавшись в команде, в которой он уже был занят. Вот так!» — цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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