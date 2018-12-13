Домашней арене «Адмирала» вернули вывеску «Фетисов-Арена»

Домашней арене «Адмирала» из Владивостока вернули вывеску в честь легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова, сообщает официальный «твиттер» клуба. С подобной инициативой выступили болельщики клуба и любители хоккея, которые встретились с ВРИО губернатора области Олегом Кожемяко. Руководитель региона инициативу поддержал.



Напомним, в 2016 году «Фетисов-Арену» пытались переименовать в «Адмирал ВМТП Арену». Название тогда так и не поменяли, а вывеску сняли. На экране всё это время выходили видеоанонсы предстоящих хоккейных матчей и концертов, а каждые 20 секунд появлялось название ледовой арены.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» «Адмирала».



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