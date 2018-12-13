Третьяк: если Омск решит вопрос с ареной, получит право проведения МЧМ-2023

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о возможном получении Омском права проведения МЧМ-2023. Напомним, недавно стало известно, что Омск может разделить с Новосибирском право проведения молодёжного турнира.



«Занимаемся сейчас вопросом по молодёжному чемпионату мира 2023 года, он может пройти в Новосибирске и Омске. Международная федерация хоккея в курсе ситуации. Омск получит право провести матчи турнира, если решит вопрос с ареной, если будут предоставлены все гарантии», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».



Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель также не исключил получения Омском прав на проведение МЧМ-2023.

Омск хочет отобрать у Новосибирска МЧМ. Что происходит? Всё дело в полуразрушенной арене.

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