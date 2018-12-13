Басков — о Казионове: даже у Терещенко контракт серьёзно меньше, это ненормально

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков прокомментировал повторное отправление Дениса Казионова в список отказов.



«Накануне представитель Казионова оспорил результаты предыдущего драфта отказов в комиссии по контрактным спорам КХЛ, и решение было принято в пользу игрока. Мы уважаем вердикт комиссии, однако с ним не согласны и готовы аргументировать свою позицию. Нас категорически не устраивает игра нападающего в соотношении с его заработной платой.



На момент первого драфта отказов Казионов имел худший среди нападающих нашей команды показатель «плюс-минус». Уступает он и своим непосредственным конкурентам. Дмитрий Буйницкий, чья результативность на данный момент выше, чем у Казионова, получает во много раз (!) меньше Казионова, как и, скажем, Александр Павлович, который набрал столько же очков, сколько Казионов при меньшем количестве проведённых игр. Даже пятикратный чемпион России и трёхкратный чемпион мира, участник Олимпиады Алексей Терещенко имеет значительно меньший контракт.



Клуб считает такую ситуацию ненормальной. Нам важно, насколько эффективно расходуются деньги клуба. Поэтому Казионов повторно выставлен на драфт отказов», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.