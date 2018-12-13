Минское «Динамо» вновь отправило Казионова в список отказов

Минское «Динамо» вновь отправило нападающего Дениса Казионова в список отказов, информирует официальный сайт белорусской команды. Нападающий уже выставлялся на драфт отказов 27 ноября.



Напомним, что согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.



Денис Казионов сыграл за «Динамо-Минск» в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-10» и 28 минутах штрафного времени. В среднем 31-летний хоккеист проводил на площадке по 17 минут за игру.



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