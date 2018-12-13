Стал известен состав сборной Швеции на матч с командой России на Кубке Первого канала, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Встреча состоится сегодня, 13 декабря, начало игры — в 18:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Календарь Кубка Первого канала
Юханссон (Рейдеборн);
Перссон — Дальбек, Бродин — Юханссон — Лилья;
Бенгтссон — Сельгрен, Д. Давидссон — М. Давидссон — Юнссон-Фьелльбю;
Нильссон — Хольм, Линдквист — Келльман — Боквист;
Эмануэльссон — Фрёберг — Ведин.
Напомним, россияне сыграют в следующем составе:
Сорокин (Шестёркин);
Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;
Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Антипин – Елесин, Телегин — Андронов (А) — Плотников (А);
Науменков — Василевский, Слепышев — Каблуков — Кетов (К), Кадейкин.
Швеция — Россия: в воротах шведов сыграет Юханссон