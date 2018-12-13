Швеция — Россия: в воротах шведов сыграет Юханссон

Стал известен состав сборной Швеции на матч с командой России на Кубке Первого канала, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Встреча состоится сегодня, 13 декабря, начало игры — в 18:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Календарь Кубка Первого канала



Юханссон (Рейдеборн);

Перссон — Дальбек, Бродин — Юханссон — Лилья;

Бенгтссон — Сельгрен, Д. Давидссон — М. Давидссон — Юнссон-Фьелльбю;

Нильссон — Хольм, Линдквист — Келльман — Боквист;

Эмануэльссон — Фрёберг — Ведин.



Напомним, россияне сыграют в следующем составе:



Сорокин (Шестёркин);

Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин – Елесин, Телегин — Андронов (А) — Плотников (А);

Науменков — Василевский, Слепышев — Каблуков — Кетов (К), Кадейкин.

Россия проигрывает Швеции на Кубке Первого канала! LIVE Фото, видео, комментарии и другие подробности со стартового матча российской команды на домашнем этапе Евротура.