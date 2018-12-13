«Чикаго» отправил Яна Рутту на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» отправил на драфт отказов защитника Яна Рутту, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере». Согласно регламенту, в течение 24 часов забрать хоккеиста с драфта отказов может бесплатно любой клуб НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате 28-летний защитник принял участие в 23 встречах, сумев записать в актив 6 (2+4) баллов при показателе полезности «0» и 12 минутах штрафного времени. В среднем Рутта проводил на площадке около шестнадцати минут за игру.



Игрок выступает за «Чикаго» с прошлого сезона, ранее он в НХЛ не играл.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19