Швеция — Россия: Михаил Григоренко стал автором первого гола россиян на КПК

В третьем периоде матча сборных России и Швеции на Кубке Первого канала заброшенной шайбой отметился нападающий россиян Михаил Григоренко. Форвард стал автором первого гола сборной России на домашнем этапе Евротура.
В матче продолжается третий период, счёт равный — 2:2.
Россия отыгралась с 0:2 в матче со Швецией на Кубке Первого канала! LIVE
Фото, видео, комментарии и другие подробности со стартового матча российской команды на домашнем этапе Евротура.
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