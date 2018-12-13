И. Воробьёв: будем думать о Кузьменко и Локтионове, решим отдельно по каждому

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги встречи со сборной Швеции на Кубке Первого канала (3:2 Б).



«Мы хотели выглядеть мощнее и перебегать соперника. В третьем периоде получилось это сделать. У них очень быстрая команда, хорошо двигалась.



Почему решили поменять спецбригады? У нас только одна тренировка была. Мы посчитали, что клубные связки должны нам помочь. Будем дальше думать. Слепышев не бросающий игрок? Ну, если Слепышев не бросающий… У него-то как раз бросок очень серьёзный.



Не готов сейчас сказать, кто сыграет в воротах с Чехией. Попозже объявим. Будем думать о Кузьменко и Локтионове. Сейчас всё очень свежо. У нас есть планы, будем решать по каждой отдельной личности. Пока мы не станем никого вызывать из олимпийской сборной. У нас есть ребята в этой команде.



Шалунов замедляет игру первого звена? Разные турниры, разное давление. Сегодня решили использовать Максима. Дальше будем смотреть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

С призраком Дацюка и клоном Умарка. Россия спаслась с 0:2! Кубок Первого канала начался с победы над Швецией.