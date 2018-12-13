Чехия отыгралась с 0:3 и победила Финляндию на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии в дебютном матче на Кубке Первого канала уступила команде Чехии, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4 Б. Напомним, в параллельном матче сборная России оказалась сильнее Швеции в серии буллитов (3:2 Б).



Календарь Кубка Первого канала



На 19-й минуте финская сборная вышла вперёд благодаря заброшенной шайбе Анрея Хулкинена. Во втором периоде подопечные Юкки Ялонена упрочили преимущество в счёте, авторами голов стали Юусо Пустинен и Тони Раяла. В третьем периоде Чехия сумела отыграться усилиями Михала Булиржа, Радана Ленца и Томаша Кундратека. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов чехи одержали победу благодаря броску Доминика Кубалика.

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