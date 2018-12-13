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Чехия отыгралась с 0:3 и победила Финляндию на Кубке Первого канала

Чехия отыгралась с 0:3 и победила Финляндию на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур

Сборная Финляндии в дебютном матче на Кубке Первого канала уступила команде Чехии, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4 Б. Напомним, в параллельном матче сборная России оказалась сильнее Швеции в серии буллитов (3:2 Б).

Календарь Кубка Первого канала

На 19-й минуте финская сборная вышла вперёд благодаря заброшенной шайбе Анрея Хулкинена. Во втором периоде подопечные Юкки Ялонена упрочили преимущество в счёте, авторами голов стали Юусо Пустинен и Тони Раяла. В третьем периоде Чехия сумела отыграться усилиями Михала Булиржа, Радана Ленца и Томаша Кундратека. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов чехи одержали победу благодаря броску Доминика Кубалика.

Еврохоккейтур
13 декабря 2018, четверг. 19:45 МСК
Финляндия
3 : 4
1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1
Чехия
1:0 – Хакулинен (Виртанен, Раяла) – 18:53 (5x5), 2:0 – Пуустинен (Юнттила) – 22:57 (5x5), 3:0 – Раяла (Хаканпяя) – 27:21 (5x5), 3:1 – Булирж (Секач) – 42:08 (5x5), 3:2 – Ленц (Заморски, Йордан) – 42:50 (5x5), 3:3 – Кундратек (Секач, Роман) – 51:24 (5x5), 3:4 – Кубалик – 65:00 ( ПБ)

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