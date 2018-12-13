А. Красоткин: после переезда во Владивосток осознал, что Тольятти был недалеко

Голкипер «Адмирала» из Владивостока Антон Красоткин поделился воспоминаниями о дебюте в КХЛ.



«Это был очень волнительный дебют: в Ярославле собрался полный стадион, пришли родители, друзья. Перед выходом на лёд все ребята «Локомотива» меня поддержали, а я старался ни о чем не думать, выбросить все мысли из головы. Зрители в тот вечер немного болели персонально за меня, был очень приятный, тёплый приём. Рад, что мы тот матч выиграли у «Барыса», но обидно, что пропустил единственный гол всего за 7 минут до конца встречи.



Переезд в Тольятти дался нелегко — я впервые уехал из дома так далеко. Приехал в «Ладу» доказывать, что готов к играм КХЛ, и в целом сезон выдался неплохим. Первый месяц не играл, зато дебют за «Ладу» выпал на выездной матч с «Локомотивом».



После переезда во Владивосток осознал, что Тольятти не так уж и далеко от дома. Тут всё непривычно. В магазинах, например, другие продукты, хотя по диете команды это не очень заметно — она ничем не отличается от той, которая была в Ярославле или Тольятти. Поначалу был в шоке от разницы во времени: приходил с тренировки и не мог никому позвонить, потому что дома все уже спали. Зато удобно смотреть матчи НХЛ. К сожалению, времени мало из-за игр и тренировок. Кроме того, на Дальнем Востоке нужно очень много времени на восстановление. Так что за НХЛ слежу по роликам с хайлайтами», — цитирует игрока официальный сайт МХЛ.