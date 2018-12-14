Купер: рядом с Василевским в «Тампе» на милю никто не стоял

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).
«Сегодня он был нашим лучшим игроком. Не просто лучшим, а на милю рядом с ним никто не стоял», — цитирует Купера Tampa Bay Times.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».
Сейв года от Василевского! Как он это сделал?
Такому позавидовал бы даже Гашек.