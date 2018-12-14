ЦСКА подтвердил продление контракта с голкипером Юханссоном

Как ранее сообщал «Чемпионат», ЦСКА продлил контракт с голкипером Ларсом Юханссоном. Информация о продлении контракта появилась в «твиттере» ЦСКА.

Накануне, 13 декабря, Юханссон защищал ворота сборной Швеции в матче против сборной России на Кубке Первого канала. Стартовый матч турнира завершился со счётом 3:2 в пользу россиян. Победную шайбу российская сборная забросила в серии буллитов.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Юханссон принял участие в 27 матчах и пропустил 11 шайб. За ЦСКА Юханссон выступает с 2017 года. Предыдущим клубом шведа был «Рокфорд АйсХогс» из АХЛ. Швед ранее подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс» в качестве свободного агента, но в Национальной хоккейной лиге так и не сыграл.