Шанцев: представители КХЛ сказали, что новая арена «Динамо» — лучшая в России

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о сдаче в эксплуатацию новой арены в Петровском парке.

«Динамо» приобрело дом, свою арену. Плохо здесь играть нельзя. Надо вспоминать прошлые победы и держать марку сегодняшними результатами. Управляющая компания решила все наши просьбы. КХЛ официально принимает арену только 19 декабря, но уже сегодня представители лиги сказали, что это лучшая арена в России, а такого куба нет ни у кого. Звук порадовал, акустика на самом высоком уровне», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Динамо» занимает в турнирной таблице Западной конференции КХЛ шестое место. Московские динамовцы в 39 матчах набрал 39 очков.