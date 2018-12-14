«Динамо» планирует построить три тренировочных катка в Петровском парке

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о планах построить рядом с новой ареной в Петровском парке три тренировочных катка.



«Часть тренировок «Динамо» по-прежнему будет проводить у себя на базе. Почему изначально в проекте не было предусмотрено второго катка — я не знаю. Но у управляющей компании есть планы построить в Петровском парке два тренировочных катка. Мы настаиваем на трёх: один должен быть для команды МХЛ на 1500 зрителей, и два — для ДЮСШ. Если не получится разобраться с земельным участком и осуществить это здесь, то построим в другом месте», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»