Телегин пропустит оставшуюся часть Кубка Первого канала из-за травмы

Нападающий сборной России Иван Телегин не сумеет принять участие в оставшихся матчах Кубка Первого канала, сообщил старший тренер сборной России Алексей Жамнов. Напомним, форвард получил повреждение в стартовом матче турнира с командой Швеции (3:2 Б).
Календарь Кубка Первого канала
«Телегин больше не сыграет на КПК, травма нижней части тела», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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