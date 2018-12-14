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Телегин пропустит оставшуюся часть Кубка Первого канала из-за травмы

Телегин пропустит оставшуюся часть Кубка Первого канала из-за травмы
Хоккей / Евротур

Нападающий сборной России Иван Телегин не сумеет принять участие в оставшихся матчах Кубка Первого канала, сообщил старший тренер сборной России Алексей Жамнов. Напомним, форвард получил повреждение в стартовом матче турнира с командой Швеции (3:2 Б).

Календарь Кубка Первого канала

«Телегин больше не сыграет на КПК, травма нижней части тела», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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