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Локтионов: хочу сыграть на свежем воздухе, в НХЛ я смотрел такие игры сверху

Локтионов: хочу сыграть на свежем воздухе, в НХЛ я смотрел такие игры сверху
Хоккей / Евротур

Нападающий сборной России Андрей Локтионов рассказал, что хочет сыграть в матче с Финляндией на открытом воздухе.

«Ощущение самые хорошие. Готовились, вчера покатались хорошо. Завтра будем играть на победу. С «армейской» связкой я уже играл на Кубке Карьяла, мы знакомы. Провели три игры, не так много времени прошло после первого турнира. Вроде всё получается. Попал в спецбригаду большинства, наигрывали, думаю, завтра меня тоже поставят.

Вчера, может, ребята вышли немного скованными при своих трибунах. Я сам сидел, смотрел со стороны и переживал очень сильно. Что с Елесиным? Рабочий момент, шайба попала в лицо. Всё нормально, кровь уже не идёт, занимается в зале.

После поражения от чехов на Кубке Карьяла неприятный осадок остался. Нужно завтра выкладываться по полной. В Питере, конечно, волнение тоже будет присутствовать. Надо перебороть себя, чтобы всё было нормально. Я в таких матчах не играл, только раскатывался, а потом смотрел сверху. Это было в «Нью-Джерси». Хочется попробовать сыграть на свежем воздухе», — передаёт слова Локтионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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