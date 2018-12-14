Агент Казионова: по показателю «+/-» нельзя оценивать уровень игры Дениса

Александр Казионов, агент нападающего минского «Динамо» Дениса Казионова, прокомментировал повторное выставление своего клиента на драфт отказов.



«Ситуация, конечно, ненормальная. Непонятно, что происходит в команде, что хочет новое руководство «Динамо». Горди Дуайер приглашал Казионова в первое-второе звено – по факту он там и играл вместе с Пулккиненом и Хауденом. Новый главный тренер Андрей Сидоренко переставил Дениса в третье звено, убрал из бригады большинства, а потом руководство команды говорит, что у хоккеиста статистика не та, какую ожидали.



Собираюсь ли искать клиенту новый клуб либо всё-таки рассчитываю на Минск? Это прерогатива «Динамо». Денис находится на контракте, поэтому команда обязана заниматься трудоустройством хоккеиста. Если игрок клубу не походит, то «Динамо» должно искать новые варианты продолжения карьеры, заниматься обменом. Это первое. Во-вторых, необходимо дождаться окончания драфта отказов. В-третьих, Денис готов играть за «Динамо» и приносить пользу клубу, если команда будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объёме согласно контракту КХЛ.



Какая аргументация клуба? Конкретику лучше спросите у руководства «Динамо». Но если говорить в двух словах, то аргументация была следующей. У Казионова был худший показатель среди нападающих по «плюс-минус». Но ведь у некоторых защитников он ещё хуже. Сейчас цифры изменились: Денис занимает пятое-восьмое место по всей команде в данном показателе. Это ведь не первая-четвёртая позиция! «Плюс-минус» скорее является командным показателем, он не может подсчитываться индивидуально и быть отражением уровня мастерства хоккеиста», — цитирует агента Tribuna.com.

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