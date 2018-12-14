На 95-м году жизни скончался заслуженный тренер Анатолий Кострюков

14 декабря на 95-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и РСФСР, мастер спорта Анатолий Кострюков, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



Кострюков Анатолий Михайлович



Родился 7 июля 1924 года в Москве. Советский хоккеист, тренер. Мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер СССР.



С 1948 по 1957 год играл в «Крыльях Советов» (Москва) на позиции защитника. В чемпионатах СССР провёл более 160 матчей, забил 9 голов. Чемпион СССР 1957 года, второй призёр чемпионатов страны (1955, 1956), третий призёр (1950, 1951, 1954). Обладатель Кубка СССР (1951), финалист розыгрыша Кубка СССР (1952,1954).



1957–1960 и 1962–1973 — старший тренер «Локомотива» (Москва);

1974–1978 — старший тренер «Трактора» (Челябинск) — третьего призёра чемпионата СССР (1977);

1988–1991 — работал главным тренером в Югославии, в команде «Медвешчак-Гортан» (Загреб) и со сборной Югославии;

1960–1962 — тренер и ответственный секретарь Федерации хоккея СССР.



Работа со сборными командами:

1957–1960, 1982–1983 и 1987–1988 — старший тренер молодёжной сборной СССР;

1961–1962 — тренер первой сборной СССР;

1962–1965 и 1979–1982 — старший тренер второй сборной СССР;

1981–1983 — консультант сборной СССР на чемпионатах мира.



Начальник управления хоккея Спорткомитета СССР в 1983–1987 годах.

С середины 1990-х до 2005-го — член тренерского совета ФХР, затем заместитель и председатель тренерского совета.