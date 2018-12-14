Бриндамор: Свечников ошибается без шайбы, но ему 18 лет, ничего не поделаешь

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского нападающего Андрея Свечникова.



«Свечников стал динамичнее играть с шайбой. Он всё ещё ошибается без шайбы, но это нормально. Надо помнить, что ему 18 лет и с этим ничего не поделаешь», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В 30 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги второй номер драфта 2018 года записал в актив 15 (8+7) баллов при показателе полезности «–2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем российский нападающий проводил на площадке по четырнадцать с половиной минут за матч.



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